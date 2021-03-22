الاحتلال الإسرائيلي يحتجز طاقم تليفزيون فلسطين بمنطقة عين البيضا جنوب الخليل

احتجزت قواتُ الاحتلال الإسرائيلي طاقمَ تلفزيون فلسطين في منطقة "عين البيضا" المهددة بالاستيلاء عليها، جنوب شرق "يطا" جنوب الخليل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال احتجزت أفراد الطاقم، وأرغمتهم على مغادرة منطقة "عين البيضا"، المهددة بالاستيلاء عليها من قبل الاحتلال لصالح مستوطنتي "ماعون" و"كرمئيل".

ونوّه منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل، راتب الجبور، إلى أن الاحتلال والمستوطنين يواصلون اعتداءاتهم على ممتلكات المواطنين وتجريف أراضيهم في تلك المنطقة، لصالح إقامة مزارع أبقار وأغنام لمستوطني "ماعون" و"كرمئيل"، مطالبًا المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية للتدخل وكبح ممارسات واعتداءات الاحتلال المتواصلة على المواطنين.

وكانت آليات تابعة للمستوطنين جرفت بحماية جيش الاحتلال، وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، أراضي زراعية في منطقة "عين البيضا"، تعود ملكيتها لعائلات: "بحيص، والشواهين، والزهور، وادعيس".