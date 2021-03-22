مايا مرسي: الرئيس يعطي الأولوية لكل أمر يقلل شعور المرأة بالأمان

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إنه بعد 72 عامًا تمكنت المرأة من تقلد مناصب بالنيابة العامة ومجلس الدولة، لافتة إلى أن احتفال اليوم بعيد الأم ضم 200 برلمانية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنمج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الرئيس يعطي الأولوية لكل أمر قد يقلل شعور المرأة بالأمان، لافتة إلى توجيهاته لوزارة النقل بحماية السيدات والفتيات في وسائل النقل بشكل أمن سواء بتوفير كاميرات مراقبة ووضع أطر للتبليغ عن أي شكوى.

وأوضحت أنه حتى عام 2010 كان عدد المقاعد المخصصة للمرأة 64 مقعدًا فقط، مشيرة إلى التطوير الحادث في تمكين المرأة برلمانيًا وفي جميع القطاعات.

وأشارت إلى كلمة الرئيس اليوم حول أن المستفيد الأول من الأحياء والمناطق السكنية الجديدة هي المرأة، ذاكرة أن حلم توفير السكن اللائق يراود المرأة المصرية، التي ترغب بتأمينه لأبنائها.

وذكرت أن مصر اليوم تشهد عصرًا ذهبيًا يمهد الطريق أمام السيدات حاليًا وكذلك لفتيات المستقبل، متابعة: «إحنا بنجني أحلام سيدات فضليات كانت بتحارب على هذه المواقع وأنها تدخل المرأة في هذه الأماكن».

