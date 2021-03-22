الصين: ندين الهجوم على منشآت النفط بالسعودية وندعم جهودها للحفاظ على أمنها

أدانت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، الهجوم على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، مؤكدة في الوقت نفسه دعمها لجهود المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ؛ ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول إعلان المملكة العربية السعودية تعرض مصفاة تكرير البترول التابعة لشركة (أرامكو) في الرياض يوم الجمعة الماضي لهجوم بطائرات مسيرة نفذته جماعة الحوثي في اليمن، ما أسفر عن حريق دون إصابات.

وقالت يينغ: "ندين الهجمات على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية. وتعارض الصين دائما الهجمات على المدنيين والمنشآت المدنية، وتدعم جهود المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها. وندعو الأطراف المعنية إلى تجنب الأعمال التي تؤدي إلى تصعيد التوترات الإقليمية".