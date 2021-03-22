 الصين: ندين الهجوم على منشآت النفط بالسعودية وندعم جهودها للحفاظ على أمنها - بوابة الشروق
الإثنين 22 مارس 2021 12:44 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

الصين: ندين الهجوم على منشآت النفط بالسعودية وندعم جهودها للحفاظ على أمنها

أ ش أ
نشر في: الإثنين 22 مارس 2021 - 12:31 م | آخر تحديث: الإثنين 22 مارس 2021 - 12:31 م

أدانت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، الهجوم على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، مؤكدة في الوقت نفسه دعمها لجهود المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ؛ ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول إعلان المملكة العربية السعودية تعرض مصفاة تكرير البترول التابعة لشركة (أرامكو) في الرياض يوم الجمعة الماضي لهجوم بطائرات مسيرة نفذته جماعة الحوثي في اليمن، ما أسفر عن حريق دون إصابات.

وقالت يينغ: "ندين الهجمات على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية. وتعارض الصين دائما الهجمات على المدنيين والمنشآت المدنية، وتدعم جهود المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها. وندعو الأطراف المعنية إلى تجنب الأعمال التي تؤدي إلى تصعيد التوترات الإقليمية".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك