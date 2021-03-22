نفذت الأجهزة المحلية بمحافظة قنا، لليوم الثالث على التوالى، فعاليات الموجة الـ17 بإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة "طرح النهر " لاستغلالها للصالح العام وخدمة المواطنين وفرض هيبة الدولة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وأسفرت الحملة عن إزالة ٤٦ حالة تعدى حتى الآن من إجمالى ١٧٢ حالة تعدى مُستهدف إزالتها تمثل تعديات صارخة وتستوجب الإزالة الفورية بما يتفق مع القانون ويؤكد هيبة الدولة مع مراعاة البعد الاجتماعى بنسبة تنفيذ بلغت 27%.

وقال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن حملات الإزالة تم تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجميع مستويات الإدارة المحلية وقطاع الرى بالمحافظة وذلك لاستغلال تلك المساحات فى منافع عامة للدولة تخدم جموع المواطنين وأيضا فرض هيبة الدولة على الجميع دون وساطة أو محسوبية طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بهذا الشأن.

وشدد على أن التعديات على أملاك الدولة خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة واستعادة هيبتها.

وأشار الداودى إلى أن هناك تنسيق مستمر مع جميع الأجهزة المعنية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وكذا جميع الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة.

وكلف محافظ قنا رؤساء المدن والقرى باتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم عودة التعديات مرة أخرى والإبلاغ الفورى عن أي حالات تعدى جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات، مؤكدا إعداد تقرير يومى لموقف الإزالات ورفعها أول بأول لوزارة التنمية المحلية، ومنها إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.