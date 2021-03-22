وزيرا التنمية المحلية والسياحة ومحافظ كفر الشيخ يفتتحون مسار العائلة المقدسة بكفر الشيخ

افتتح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تطوير مسار العائلة المقدسة بمحافظة كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، بحضور اللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء شعبان بروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وتفقد الوزيران ومحافظ كفر الشيخ كنيسة السيدة العذراء بسخا، وما تضمه من آثار ومحتويات نادرة، منها آثار قدم السيد المسيح على حجر، بالإضافة لتفقد المسار، والذي يعتبر رؤية تنموية لمحطات العائلة المقدسة في مصر، لرفع كفاءتها وتحويلها إلى محطات هامة على خريطة السياحة العالمية.

ويأتي ذلك لما يحمله المسار من قيم ومعانٍ إنسانية للتسامح والسلام والتراث، فالرؤية تشمل تطويره وتحسين جودة العمران والطرق المؤدية إليه.