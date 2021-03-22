نجدة الطفل: ما نتلقاه من بلاغات عن زواج القاصرات لا يعبر عن الأعداد الحقيقة في المجتمع

قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن وزارة العدل تقدمت بمسودة لقانون يمنع زواج القاصرات في عام 2018، مشيرًا إلى ضرورة وجود مثل هذا القانون لعدم توافر ما يجرم الزواج المبكر للأطفال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الأحد، أن زواج القاصرات يترتب عليه صعوبة في تسجيل الأطفال نتيجة عدم توثيق عقد الزواج، موضحًا أن مسودة قانون منع زواج القاصرات تتكون من 6 مواد، الأولى منها تقرر الحبس لمدة سنة لكل من زوج أو شارك في زواج طفل أو طفلة لم يصلا إلى عمر الـ18.

وأشار إلى إلزام المادة الثانية للمأذون بأن يقدم للنيابة العامة أي إخطار للتصدق على عقود الزواج العرفي، مضيفًا أن المادة الثالثة أوجبت عقوبة بالحبس سنة لمن يحرر عقد زواج عرفي دون إخطار النيابة العامة.

وذكر أن ما يتلقاه خط نجدة الطفل من بلاغات حول الزواج المبكر للأطفال لا يعبر عن الأعداد الحقيقية في المجتمع، خاصة وأن بعض الحالات تتم سرًا في المناطق الريفية.

ولفت إلى عرض مشروع قانون منع زواج القاصرات على لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عام 2019، متابعًا: «واجهت بعض الأعضاء كانوا ضد مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة حتى أن أحدهم تقدم بمشروع قانون مقابل بتخفيض سن الزواج لعمر 16 عامًا».

وأوضح أن مجلس الشيوخ أقر اليوم بصفة نهائية مشروع فانون تغليظ عقوبة ختان الإناث، ليتم عرضه بعدذلك على مجلس النواب، مضيفًا أنه لا يوجد حصر رسمي بأعداد حالات الزواج المبكر.