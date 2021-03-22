 روسيا تستهدف زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 200% خلال 15 عاما - بوابة الشروق
الإثنين 22 مارس 2021 8:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟

النتـائـج تصويت

روسيا تستهدف زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 200% خلال 15 عاما

الكسندر نوفاك - ارشيفية
الكسندر نوفاك - ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الإثنين 22 مارس 2021 - 8:24 م | آخر تحديث: الإثنين 22 مارس 2021 - 8:24 م
أعلنت روسيا اليوم الاثنين اعتزامها زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنحو 200% خلال 15 عاما.

وقالت الحكومة إنها تستهدف الوصول بإنتاج البلاد من الغاز الطبيعي المسال إلى 140 مليون طن سنويا.

ولتحقيق هذا الهدف  ترغب روسيا في تشجيع الشركات على التوسع في استخدام التكنولوجيا الروسية في إنتاج الغاز المسال وتقديم حوافز للشركات من أجل التنقيب عن الغاز في المنطقة القطبية الشمالية الغنية بالمواد الخام.

وترى موسكو أن هناك فرص  لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي في المحيط القطبي والمحيط الهادئ.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا تستهدف إنتاج 20% من إجمالي إنتاج العالم من الغاز الطبيعي المسال في المستقبل.

وأضاف أنه يجري استخدام الغاز الطبيعي المسال بشكل أساسي في توليد الكهرباء إلى جانب استخدامه في تسيير السيارات والسفن، متوقعا زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال بوتيرة أسرع من معدل نمو الطلب على الغاز الطبيعي المنقول عبر خطوط الأنابيب.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك