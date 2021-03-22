روسيا تستهدف زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 200% خلال 15 عاما

أعلنت روسيا اليوم الاثنين اعتزامها زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنحو 200% خلال 15 عاما.



وقالت الحكومة إنها تستهدف الوصول بإنتاج البلاد من الغاز الطبيعي المسال إلى 140 مليون طن سنويا.



ولتحقيق هذا الهدف ترغب روسيا في تشجيع الشركات على التوسع في استخدام التكنولوجيا الروسية في إنتاج الغاز المسال وتقديم حوافز للشركات من أجل التنقيب عن الغاز في المنطقة القطبية الشمالية الغنية بالمواد الخام.



وترى موسكو أن هناك فرص لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي في المحيط القطبي والمحيط الهادئ.



وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا تستهدف إنتاج 20% من إجمالي إنتاج العالم من الغاز الطبيعي المسال في المستقبل.



وأضاف أنه يجري استخدام الغاز الطبيعي المسال بشكل أساسي في توليد الكهرباء إلى جانب استخدامه في تسيير السيارات والسفن، متوقعا زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال بوتيرة أسرع من معدل نمو الطلب على الغاز الطبيعي المنقول عبر خطوط الأنابيب.