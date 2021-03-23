وزير الصحة السوداني: إصابات كورونا في ازدياد خلال الأيام الماضية

أعلن وزير الصحة السوداني الدكتور عمر أحمد النجيب، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في ازدياد خلال الأيام الماضية، وذلك من واقع الإحصاءات الرسمية للوزارة، عازيًا ذلك إلى زيادة الحركة مع فتح المدارس والجامعات.

واطلع رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، على الوضع الصحي العام فيما يخص جائحة كورونا وموقف حملة التطعيم القومية، وذلك لدى لقائه اليوم الاثنين مع وزير الصحة.

وأشار وزير الصحة إلى أن اجتماع اللجنة الصحية العليا للطوارئ اتخذ إجراءات متعددة للحفاظ على صحة وحياة المواطنين، أهمها فرض ارتداء الكمامة في كافة مؤسسات الدولة العامة ومؤسسات القطاع العام، مع توفيرها مجانا للعاملين في هذه القطاعات، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، فضلا عن استقرار إمداد الأوكسجين والأدوية لمراكز العزل.

وأكد وزير الصحة أن وزارته ستعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية في مراكز العلاج والرعاية ومدها بالأدوية والمعينات.

وفيما يتعلق بلقاح فيروس كورونا، وحملة التطعيم القومية، أوضح الدكتور عمر النجيب، أنه أطلع رئيس مجلس الوزراء على الترتيبات الإدارية التي تمت بين اللجنة العليا للطوارئ الصحية، واللجان الفنية في وزارة الصحة، وشركاء الصحة، في منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، ومنظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أنه سيتم رفع تقرير أسبوعي لرئيس الوزراء عن سير الحملة.