وزير الداخلية الليبي: مهمة الحكومة سد الصدع بين أبناء الوطن

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أكد وزير الداخلية الليبي خالد مازن أن مهمة حكومة الوحدة الوطنية الليبية رأب الصدع بين أبناء ليبيا ولم الشمل وصولا للانتخابات الرئاسية القادمة.

جاء ذلك خلال لقائه السفير البريطاني لدى ليبيا نيكولاس هوبتون اليوم الاثنين، حسبما أفادت بوابة أفريقيا الإخبارية، وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين و سبل تطويرها وخاصة في المجالات الأمنية.

وأعرب وزير الداخلية الليبي عن استعداد وزارته للتعاون مع الجانب البريطاني في مجالات التدريب وتطوير قدرات كافة منتسبي وزارة الداخلية في كافة المجالات الأمنية.

ومن جانبه، هنأ السفير البريطاني وزير الداخلية لاستلامه مهامه، مثمنا التداول السلمي للسلطة في ليبيا باختيار حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي جديد للخروج بالبلاد إلى بر الأمان.