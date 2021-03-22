هنادي مهنا تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة هنادي مهنا اليوم عن إصابتها بفيرس كورونا، مؤكدة عبر حسابها بموقع فيسبوك (الحمد لله.. إيجابي كورونا، وأتمنى للمتابعين يوما جميلا".

يذكر أن آخر أعمال هنادي مهنا، مسلسل "خيانة عهد" مع الفنانة يسرا، الذي عرض في رمضان الماضي، شارك في البطولة كل من وجومانا مراد، وحلا شيحة، وبيومي فؤاد وعبير صبري وخالد أنور و قمر وسلوى عثمان من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل من إنتاج العدل جروب‎.

كما شاركت هنادي إلى جانب زوجها أحمد صالح في رمضان الماضي أيضا، في مسلسل "الفتوة" من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، أحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي.