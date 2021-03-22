تنطلق، اليوم الاثنين، فعاليات أسبوع الأفلام الكولومبية (Ciclo de cine colombiano)، والذي ينظمه مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع السفارة الكولومبية بالقاهرة، وذلك بمقر مركز الإبداع وسط الإسكندرية.

وتتضمن الفعاليات عرضًا لمجموعة مختارة من أجمل الأفلام الكولومبية هي: (الحب وشياطين أخرى، جابو - سحر الواقع، البورو رقصة كولومبية، دفاع التنين، كتاب ليلى)، ويختتم أسبوع الأفلام الكولومبية فعالياته يوم السبت المقبل بعرض فيلم (صمت البنادق).

تجدر الإشارة إلى أن مركز الحرية للإبداع هو أول مركز ثقافي مصري أنشئ بالإسكندرية، ويهدف إلى خدمة المجتمع السكندري وتشكيل وجدانه من خلال تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، ويُعد ملتقى للأدباء والمثقفين.