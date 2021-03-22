السعودية: إيقاف ضباط وموظفين بجامعات وبنوك والجمارك في قضايا فساد

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية اليوم الأحد انها باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، مشيرة الى انه تم "إيقاف عدد من الضباط والموظفين بجامعات وبنوك وجمارك في قضايا فساد".

وصَرَّحَ مصدر مسؤول في الهيئة أنه"جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها" طبقا لوكالة الانباء السعودية"واس".

وقال المصدر إن أبرز القضايا كانت "إيقاف موظفين بأمانة إحدى المناطق وموظف بنك، لحصول موظفي الأمانة على مبلغ 174ر5مليون ريال واستخدام حسابات بنكية خاصة بمؤسسة تجارية عائدة لموظف البنك في تمرير تلك الأموال، مقابل ترسية مشروع بقيمة 60 مليون ريال على أحد الكيانات التجارية.(الدولار يساوي75ر3ريال).

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدّى على المال العام أو يستغل الوظيفة؛ لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم".