الإمارات تطلق استراتيجية لرفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 300 مليار درهم خلال 10 أعوام

قال نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، محمد بن راشد عن إطلاق استراتيجية صناعية للدولة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي من 133 إلى 300 مليار درهم خلال العشرة أعوام المقبلة، بقيادة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، صباح الاثنين، أضاف بن راشد، أن تطوير القطاع الصناعي هو تطوير لاستقرار الإمارات الاقتصادي ومكانتها العالمية ومستقبل أجيالها.

ولفت إلى أن الهدف من الاستراتيجية دعم تأسيس 13500 شركة صناعية خلال السنوات المقبلة، كما تتضمن الاستراتيجية زيادة الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصناعي من 21 مليارًا إلى 57 مليار درهم خلال السنوات المقبلة.

وأعلن عن إطلاق الهوية الصناعية لدولة الإمارات، المستمدة من هويتها الإعلامية، وذلك بهدف دعم المنتجات الوطنية، وتعزيز تسويقها عالميا، وترسيخ تنافسيتها صناعياً.

وأوضح أن إستراتيجية الصناعة لدولة الإمارات تضع برنامجاً وطنياً شاملاً للنمو الاقتصادي المستدام، متابعًا: «لدينا ركائز صلبة للانطلاق نحو مرحلة جديدة أقوى وأكثر تنوعاً».