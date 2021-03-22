جونسون: الاتحاد الأوروبي لا يرغب في شن معركة بشأن لقاحات كورونا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الاتحاد الأوروبي لا يرغب في شن معركة حول اللقاحات ، رغم تحذير التكتل من أنه يتجه إلى تقييد صادرات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى المملكة المتحدة .



وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين بأن في محاولة لاحتواء التوتر مع بروكسل قال جونسون إن تجنب وضع عقبات أمام امدادات اللقاحات مسألة حيوية لأن برامج التطعيم تتطلب من الدول التعاون معا.



وأوضح جونسون "لقد تم طمأنتي من خلال التحدث إلى الشركاء في الاتحاد الأوروبي على مدى الشهور القليلة الماضية بأنهم لا يرغبون في وضع عقبات".



وأضاف في مقابلة مشتركة مع قنوات تليفزيونية قائلا "إن هذا في غاية الأهمية".



وقال جونسون " كلنا نواجه الجائحة وكلنا لدينا نفس المشاكل".



في الوقت نفسه حذر جونسون من احتمال تعرض بريطانيا لموجة ثالثة من الفيروس ، حيث تكافح دول في أورووبا حاليا ضد ارتفاع أعداد اصابة بكورونا.



وأضاف رئيس الوزراء البريطاني للصحفيين خلال زيارة لشركة بريتش إيروسبيس أن بريطانيا " يجب ألا يساورها أيه أوهام" ، فعندما تضرب موجة ثالثة أوروبا فإنها ستصل إلى بريطانيا أيضا".



وأضاف جونسون "أتوقع أننا سوف نشعر بتلك الأثار بعد برهة وجيزة".