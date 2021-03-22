الأرصاد تنصح مرضى الجيوب الأنفية بالابتعاد عن الأتربة: مستمرة غدا

حذرت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من التسرع في تخفيف الملابس، قائلة إن درجات الحرارة تعاود الانخفاض مرة أخرى يوم الأربعاء المقبل.



وأكدت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه سارة حازم عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الاثنين، تحذيرها من التسرع في ارتداء الملابس الصيفية خصوصًا للأطفال وكبار السن، لتجنب الإصابة بنزلات البرد.



ونصحت مرضى الجهاز التنفسي والحساسية والجيوب الأنفية ممن يتأثرون بالموجة الحالية من الرمال والأتربة المثارة بالابتعاد عن هذ الأتربة، مضيفة أن هذه الموجة مستمرة حتى غدًا.





