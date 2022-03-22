الحكومة: قرار رفع سعر الفائدة يؤكد الحرص على مدخرات المواطنين

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة كان صائبًا للغاية ويستجيب لنداء الشارع، إذ يدل على أن السياسة النقدية حريصة على مدخرات المواطنين، حتى لا تتآكل بفعل موجات التضخم المتتالية.

ورد سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الاثنين، على سؤال تأثير التغير في سعر الصرف على المواطن، قائلا إن ما تم اتخاذه من حزمة قرارات اليوم تتعامل مع وضع اقتصادي معين لتفادي تكلفة أكبر.

وأضاف: «التكلفة ستكون أكبر إذا لم تتخذ قرارات اقتصادية معينة في توقيتات معينة، ونحن كدولة جربنا ذلك في فترات مختلفة تماما، فالتأخر في الاستجابة لقرارات معينة دفعنا ثمنه كثيرا، والمواطن دفع الثمن أضعاف مضاعفة نتيجة التأخير.. ولن نكرر هذه الغلطة مجددا».

وأكد أن القرارات النقدية والمالية والحكومية «تستجيب أولا بأول، وهو ما يجعل المواطن يدفع ثمن، لكن هذا الثمن لو قارنه بتكلفة التأخر في اتخاذ هذه القرارات، فهذا الثمن قليل جدًا مقارنة بثمن التأخير.. التأخير له ثمن».