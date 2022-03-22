 الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم قلنديا وكفر عقب شمالي القدس واندلاع مواجهات عنيفة - بوابة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم قلنديا وكفر عقب شمالي القدس واندلاع مواجهات عنيفة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 22 مارس 2022 - 2:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 مارس 2022 - 2:06 م

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مخيم قلنديا ومنطقة كفر عقب؛ ما أدى إلى إغلاق تام للطريق الرئيس الرابط بين رام والقدس.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية تمركزت عند الشارعين الرئيسين للمخيم والبلدة، وأغلقت مدخليهما.

واستخدم شباب من المخيم ومنطقة كفر عقب - الواقعة في شمال القدس وهي منطقة مصنفة "ج" - الحجارة للتصدي للاحتلال الذي استخدم قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة شديدة، بينما اعتلى عدد من قناصة الاحتلال أسطح المنازل في المخيم، وسط مواجهات مع الشبان.

ولم يتم الإبلاغ عن إصابات حتى الآن، إلا أن سكانًا من كفر عقب والمُخيم قالوا إن الاقتحام هذه المرة غير عادي.

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