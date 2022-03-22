هيونداي للصناعات الثقيلة تبيع سندات خضراء بقيمة 300 مليون دولار

أعلنت شركة بناء السفن الكورية الجنوبية العملاقة هيونداي للصناعات الثقيلة اليوم الثلاثاء أنها باعت بنجاح سندات خضراء لمستثمرين أجانب بقيمة 300 مليون دولار.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن العائد على هذه السندات التي تبلغ مدتها 5 سنوات يعادل العائد على سندات الخزانة الأمريكية ذات الخمس السنوات بالإضافة إلى 95ر0%، وهو ما يقل بمقدار 2ر0 نقطة مئوية عن سعر العائد في الطرح الأولي للسندات.

وبلغ حجم الاكتتاب في السندات المضمون من جانب بنك التنمية الكوري الذي تديره الدولة حوالي مثلي حجم الطرح، حيث شاركت في الاكتتاب 42 مؤسسة استثمارية من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.

يذكر أن السندات الخضراء تستهدف جمع الأموال لتمويل مشروعات بيئية وغيرها من مشروعات البنية التحتية الصديقة للبيئة.