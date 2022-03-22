رئيس جامعة طنطا يستقبل عمرو موسى ليلقي محاضرة

استقبل الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنط، اليوم الثلاثاء، عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، والأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، بمقر مكتبه في حضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والكاتب السياسى أحمد المسلمانى عضو مجلس الجامعة، والدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب المستشار السياسى لجامعة طنطا ولفيف من عمداء الكليات.

وصرح الدكتور محمود ذكي بأنه احتفالاً بمرور خمسين عاماً من العطاء للوطن تشرفت الجامعة باستضافة دبلوماسي من طراز رفيع وشخصية سياسية وفكرية لامعة لطالما مثل نموذجاً راقياً لقيادة واعية ومتميزة لأجيال من الشباب.

وأوضح أن عمرو موسى سيقوم بالقاء محاضرة لطلاب جامعة طنطا بعنوان "مصر والعالم الخارجى والدور الإقليمي".