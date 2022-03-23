وكيل إسكان النواب عن ارتفاع أسعار مواد البناء: المواطن المتعاقد على وحدة هو المستفيد

قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنّ أسعار الحديد ارتفت إلى 21 ألف جنيه للطن خروجًا من 15 ألفًا، بنسبة زيادة تبلغ نحو 40%، مؤكّدًا أن أسعار الأسمنت زادت بنسبة أكبر، وكذا كل مواد البناء.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، عقّب على هذه الارتفاعات قائلًا: «الله يكون في عون المطور (العقاري).. اللي باع وحدات للمشترين بسعر ثابت وهو اللي هيدفع الفرق».

وأضاف شكري، أنّ هذه الزيادات تمتص أرباح المطورين وتحوّلها إلى خسارة، مشيرًا إلى أنّ هذا المشتري (الذي أبرم تعاقدًا بالفعل) هو المستفيد.

وأكّد النائب، أنّ مصر تتأثر بظرف عالمي لم يكن متوقعًا فيما يخص قيمة الزيادة، لافتًا إلى تقديم عدم طلبات إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برفع رسوم قانون الإغراق عن الحديد باعتبار أنّ ما حدث سيولّد منافسة غير عادلة (علمًا بأن هذا القانون يفترض أن ينتهي في 30 يونيو المقبل).

وأشار إلى لجنة الإسكان طلبت أن تكون هناك رقابة جزئية مع المحافظة في الوقت نفسه على آليات السوق الحر لتحديد مصدر الزيادة في الأسعار والعمل على تقديرها.