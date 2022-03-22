برامج دينية متنوعة ومسابقات على شاشة قناة اقرأ في رمضان

تواصل قناة اقرأ، حاليا على قدم وساق استعداداتها النهائية مع طواقمها الفنية والإدارية في مصر والسعودية والأردن؛ للانتهاء من تصوير باقة شاملة ومتنوعة من أحدث البرامج والمسابقات لعرضها في شهر رمضان المقبل.

وتتنوع برامج القناة هذا العام لتشمل باقة من البرامج الدينية والفتاوى الرمضانية، وبرامج المسابقات التعليمية، وبرامج الطبخ الشرقي والغربي، بالإضافة إلى عرض الأفلام الوثائقية والتقارير التي ترصد الأجواء الرمضانية في العديد من بلدان العالم.

ومن المقرر أن تعلن القناة خلال الأيام القليلة القادمة عن الباقة الكاملة للبرامج والتي تشمل العديد من المفاجآت للمشاهدين هذا العام.