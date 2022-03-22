أكد المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة سامي ديماس، اليوم الثلاثاء، أن قلة الأمطار أثرت على نهري دجلة والفرات بنسبة 73%.

وقال ديماس - في مؤتمر صحفي عقده بوزارة البيئة العراقية، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية - إن التدهور البيئي وفقدان التنوع البيولوجي وتفاقم التصحر وتدهور الأراضي وتكرار الظواهر المناخية الشديدة تشكل تهديدات جدية على الإنسان في المنطقة ما لم يتم اتخاذ إجراءات جماعية.

وأضاف أن العراق يشهد مظاهر قلة الأمطار وتأثيرها في مناسيب نهري دجلة والفرات بنسب وصلت إلى 73% وارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات أسرع بسبع مرات من الارتفاع العالمي وكذلك عدم التوازن السكاني بنسبة 70% في المناطق الحضرية مما أدى إلى تراجع الزراعة.

وأشار ديماس إلى أن المحميات الطبيعية تعد استراتيجية رئيسية للحفاظ على الطبيعة وإيقاف فقدان التنوع البيولوجي، لذلك نفذنا خلال السنوات الماضية بالشراكة الفاعلة مع وزارة البيئة وبتمويل من المرفق العالمي للبيئة مشروع إنشاء شبكة المحميات في العراق، ليسهم في إيفاء بالالتزامات تجاه اتفاقية التنوع البيولوجي ووضع إطار العمل الأساسي للمحميات الطبيعية التي ستغطي ما يقدر بـ 7% من مساحة البلاد.

وأكد المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن أحد الأهداف الشاملة التي أدرجها العراق ضمن المساهمات المحددة وطنيًا كان مخصصًا لحماية النظم الإيكولوجية واعتماد الحلول المستندة على الطبيعة، مشيرًا إلى ضرورة تجديد الدعوة إلى جميع دول المنطقة للعمل على ترسيخ هذه المبادئ وإعلان مزيد من المحميات ودعوة المجتمع الدولي لتقديم الدعم الممكن للحماية لمستقبل الأجيال القادمة.

ونوه ديماس بأن المكتب الأممي والخبراء عازمون على مواصلة العمل الفاعل مع الجانب العراقي ونحن بصدد تنفيذ مشاريع وخطط ومبادرات جديدة للفترة المقبلة استكمالاً للنجاحات التي تحققت في العمل المشترك.