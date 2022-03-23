التأمينات الاجتماعية: من المخطط استلام 180 مليار جنيه هذا العام من الخزانة العامة

قال جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن اتفاق فض التشابكات المالية بين الهيئة ووزارة المالية بدأ تنفيذه فعليًا في العام المالي 2019/2020.

وأضاف عوض، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «أون»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الهيئة «تسترد أموال التأمينات في عوائدها على أقساط سنوية لمدة 50 عامًا»، موضحًا أن القسط الأول قيمته 160.5 مليار، على أن يزداد كل عام بنسبة 5.9% من قيمته.

وأوضح أن الهيئة استلمت من الخزانة العامة للدولة 160.5 مليار في العام المالي الأول 2019/2020، و170 مليار جنيه في العام الذي يليه، مضيفًا أنه من المخطط أن تستلم الهيئة العام الحالي 180 مليار جنيه على أقساط شهرية.

وأكد أن الخزانة العامة للدولة ملتزمة تمامًا بسداد هذه الأموال، متابعًا: «مدرج في الموازنة الجديدة 190.5 مليار».