تقرير جديد لـ الفاو: الغابات مورد ثمين للتصدي لأزمتي المناخ والفقر

أشار تقرير جديد أعدته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالتعاون مع المعهد الأوروبي للغابات، إلى أن الغابات موردًا ثمينًا في حياة الناس وأداة أساسية من أجل التصدي إلى العديد من التحديات العالمية، بما في ذلك أزمة المناخ والفقر.

وقد صدر اليوم المطبوع بعنوان "المنتجات الحرجية في الاقتصاد الأحيائي العالمي: تمكين الاستعاضة بالمنتجات الخشبية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة" بمناسبة اليوم الدولي للغابات لعام 2022، الذي تمّ إحياؤه في معرض إكسبو 2020 في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

ويعدّ التقرير وثيقة شاملة تحصي الابتكارات القائمة على الأخشاب التي تمهد الطريق أمام استخدام المنتجات الحرجية بطرق تقلل الأثر البيئي وإنتاج النفايات. كما أنها تضع بين يدي القطاع الخاص والحكومات وهيئات التعاون الدولية والباحثين مجموعة من التوصيات ترمي إلى تمكين ودعم الاستعاضة عن المنتجات التي تتسم بعدم استدامتها من منظور اجتماعي واقتصادي وبيئي.

وتستند حاليًا نسبة 75% من الاستهلاك العالمي للمواد إلى موارد غير متجددة، حيث إنّ استخراج هذه الموارد ونقلها وتجهيزها والتخلص منها يخلّف أثرًا هائلًا على البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي. ويمكن أن تساعد المنتجات الخشبية على التخفيف من حدة تغير المناخ عن طريق تخزين الكربون، حسب ما يشير إليه التقرير، إلى جانب المساعدة أيضًا على تجنب أو خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المصاحبة للمواد التي تحل المنتجات الخشبية محلها، على غرار الإسمنت والفولاذ والبلاستيك والألياف الاصطناعية.

وكان من بين المشاركين الرفيعي المستوى في الحفل كل من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في جمهورية مصر العربية ورئيسة الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وقال جون باروتا، رئيس الاتحاد الدولي لمنظمات البحوث الحرجية، الشبكة العالمية للتعاون في مجال علوم الغابات، التي شاركت مع منظمة الأغذية والزراعة والجامعة السويدية للعلوم الزراعية في تنظيم الحفل: "إنّ حل المشاكل بصورة فعالة يتطلب مشاركة جميع أصحاب المصلحة والتعاون بين مختلف الاختصاصات والقطاعات ومراعاة السياقات المحلية واستخدام أفضل المعارف العلمية المتاحة".

وقال فردريك إنجمارسون، مدير المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي لمنظمات البحوث الحرجية لعام 2024: "تعزز الاتجاهات العالمية الدور الهام الذي تؤديه الابتكارات القائمة على الغابات والتقدم المحرز في العلوم والتعاون بين القطاعات والشبكات بهدف تسريع الخطى نحو تحقيق أنماط عيش أكثر استدامة وخدمات مستدامة للنظام الإيكولوجي الحرجي ومجتمعات وصناعات مسؤولة.

وسيُظهر الحدث الخاص باليوم الدولي للغابات المسارات الممكنة والمؤدية إلى اقتصادات أكثر مراعاة للبيئة وشمولاً وقوة وأكثر قدرة على الصمود على المستوى المحلي أيضًا.