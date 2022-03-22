فتح الرحلات الداخلية بين شرق وغرب ليبيا بعد قرابة شهر من إغلاقها

أكد مدير مكتب الإعلام بمصلحة الطيران المدني الليبية، سراج الحمّال، فتح أجواء الطيران الداخلية بين شرق البلاد وغربها، اليوم الثلاثاء.

وقال الحمال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "ابتداء من اليوم سيتم تسيير الرحلات بشكل طبيعي بين مطاري معيتيقة في طرابلس وبنينا في بنغازي".

وتوقفت مطلع مارس الجاري الرحلات الداخلية بين المطارين على خلفية الصراع الدائر بين حكومة الوحدة الوطنية التي تسير شؤون البلاد من طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبية، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، والتي تتخذ من مدينة بنغازي مقراً لها بعد استلامها مقر رئاسة الوزراء في ثاني أكبر المدن الليبية.

وفي تصريحات سابقة، اتهم باشاغا حكومة الدبيبة بتعمّد إغلاق الأجواء في محاولة لمنع الحكومة الجديدة من دخول العاصمة وممارسة مهامها من هناك.

ويدور سجال بين الحكومتين منذ منح الحكومة الجديدة الثقة من البرلمان في طبرق، حيث يصر رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، على عدم تسليم مهام الحكومة إلا لسلطة منتخبة، فيما يطالب باشاغا باستلام مهام حكومته بشكل رسمي في طرابلس.