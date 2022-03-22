سيمنز الألمانية تعلق عقد توريد قطارات كهربائية إلى روسيا

قال المدير العام للسكك الحديدية الروسية، أوليج بيلوزيروف، إن الشركة القابضة تلقت إخطارًا من شركة سيمنز الألمانية؛ بشأن تعليق عقد شراء قطارات «سابسان» الكهربائية الجديدة.



وبحسب ما نشرته وسائل إعلام روسية، مساء الثلاثاء، أكد رئيس السكك الحديدية الروسية، أن روسيا تمتلك مصانع خاصة تمكنها من تصنيع القطارات، معقبًا: «لدينا الكثير من الكفاءات، التي نقلناها لحسن الحظ إلى الاتحاد الروسي».



ويتضمن العقد المبرم بين السكك الحديد الروسية وشركة سيمنز الألمانية، في عام 2019، شراء وصيانة 13 قطارًا جديدًا من قطارات «سابسان»، بقيمة إجمالية قدرها 1.1 مليار يورو.



وكان نائب رئيس السكك الحديدية الروسية دميتري بيجوف، قد أفاد بعد عام من توقيع العقد، بأن الشركة القابضة كانت تتوقع تسليم مجموعة جديدة من القطارات الكهربائية في الموعد المحدد - اعتبارًا من عام 2022.



ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، فرضت الدول الغربية عدة حزم من العقوبات الاقتصادية، ردت عليها روسيا بعقوبات مضادة.



وكان المركزي الروسي، قد صرح بأن الاقتصاد الروسي يدخل مرحلة تحول هيكلي واسع النطاق، والتي ستكون مصحوبة بفترة مؤقتة، لكن حتمية من زيادة التضخم، والتي تتعلق بشكل أساسي بتعديلات الأسعار عبر مجموعة واسعة من السلع والخدمات.



ويذكر أن العقوبات الغربية، استهدفت كميات كبيرة من احتياطيات العملات الأجنبية التي تمتلكها روسيا، والتي تهدف إلى جعلها غير قابلة للوصول تقريبا، مما منع صانعي السياسات من التخفيف من انخفاض قيمة الأصول المحلية.