أعمال صيانة خط نفط كازاخي - روسي قد تقطع تدفق الخام إلى البحر الأسود

يدرس "اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين" الكازاخي- الروسي، إجراء أعمال صيانة غير مقررة في مرسى ثان في محطة تصدير على البحر الأسود عقب هبوب عاصفة؛ ما قد يؤثر على تدفقات خط النفط الخام والشحنات من المنشأة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.



وذكر نيكولاي جوربان، الرئيس التنفيذي لاتحاد خطوط الأنابيب "سي بي سي"، اليوم، في تصريحات عبر الفيديو نشرتها الخدمة الصحفية للاتحاد أن "الفحص اقترب من نهايته لكن هناك بالفعل مؤشرات على مشاكل خطيرة في الخراطيم". وأضاف أن الاتحاد يدرس وقف العمليات لاستبدال الخراطيم.



وأضاف جوربان: "في مثل هذا الوضع، لن يتمكن (سي بي سي) من الوفاء بالطلبات وسنحتاج إلى الإعلان عن خفض الإنتاج. وإذا استمرت هذه المسألة، من المحتمل أن يتم وقف الشحنات".



يشار إلى أن الخزانات العشر التي تضمها محطة تصدير "سي بي سي" على البحر الأسود يمكنها استيعاب حوالي 2ر6 مليون برميل من النفط الخام، أي ما يكفي لإبقاء العمل في الخط لنحو أربعة أيام ما لم يتم شحن النفط للخارج.