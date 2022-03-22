نصح حسام الحاج علي، لاعب منتخب تونس السابق، فرجاني ساسي، لاعب الدحيل، بالعودة إلى صفوف الزمالك، مشيرا إلى أنه لم ير جدية لتجديد عقده مع الفريق الأبيض.

وقال حسام الحاج في تصريحات تلفزيونية لقناة صدى البلد: "كنت أتمنى استمرار فرجاني ساسي مع نادي الزمالك، وكان ممكن أن يوقع للدحيل من شهر يناير لكنه فضل الاستمرار للنهاية ولم يرى جدية للتجديد".

وأضاف: "لو تحسنت الأمور والظروف المادية والإدارية في نادي الزمالك أنصح فرجاني ساسي بالعودة مرة أخرى".

وأكمل نجم تونس السابق: "لأن الموسمين الذي قضاهم مع الفريق كانوا أفضل فتراته ووصل أنه أفضل محترف في الدوري المصري".

وبالحديث عن علي معلول، ظهير الأهلي.. قال: "معلول يملك مميزات هجومية كبيرة، وما يحززني أن هناك من ينتقده لأنه لا يلعب بنفس الروح مع نسور قرطاج".

وواصل: "معلول وطني لكن الفارق مع اللاعبين والمدرب الذي يعطيه التعليمات، الأمر لا علاقة له بالروح".

واختتم لاعب منتخب تونس السابق: "أفضل أن ينهي معلول مسيرته مع الأهلي لأنه مثل أي ناد أوروبي، وسيصبح أسطورة لو كنت مكانه لأعتزل في الأهلي".