موسكو: أوهام الغرب حول إمكانية تركيع روسيا ستنتهي بشكل مؤسف

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن الغرب لن يتمكن على جعل روسيا تجثوا على ركبتيها، وحذر الغرب من أن أوهامه يستنتهي بشكل مؤسف.

وأضاف ريابكوف في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء: "تم رفض مقترحاتنا الأمنية، وتم تجاهل العناصر الرئيسية فيها، ولم يكن لدينا خيار (بدء العملية الخاصة في أوكرانيا). أريد أن أؤكد أن أوهام الغرب الجماعي حول إمكانية جعل روسيا تجثو على ركبتيها ستنتهي بشكل مؤسف"، مؤكدا أن "ذلك لن يحدث"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وفي وقت سابق، قال ريابكوف إن روسيا تطالب الولايات المتحدة بالكف عن شيطنة موسكو، مشيرا إلى أن المسؤولية عن عواقب ما يحدث في العالم "تقع بالكامل على عاتق واشنطن".

وأضاف الدبلوماسي أن تصرفات السلطات الأمريكية قد تؤدي إلى قطع العلاقات مع روسيا.