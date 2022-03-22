البنتاجون: القوات الروسية تواجه مشاكل لوجستية كبيرة في أوكرانيا

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الثلاثاء إن استمرار تباطؤ تقدم الجيش الروسي في أوكرانيا يرجع إلى مشاكل لوجستية كبيرة.

وذكر مسؤول رفيع المستوى في البنتاجون، تحدث في وسائل الإعلام شريطة عدم الكشف عن هويته، إن هناك نقصا في الغذاء والوقود بالإضافة إلى معدات الجنود الملائمة للطقس البارد.

وأضاف المسؤول: "وصلتنا مؤشرات على أن بعض الجنود عانوا بالفعل وتم نقلهم خارج (جبهات) القتال بسبب قضمة الصقيع".

وأوضح أن القوات واجهت مشكلات أيضا في التواصل مع بعضها البعض.

وأرجع مسؤول البنتاجون الصعوبات اللوجستية إلى استمرار المقاومة الشديدة من الأوكرانيين والتخطيط السييء.

وتردد أيضا أن صعوبات في توفير الوقود تؤثر على السفن الروسية.

وأوضح المسؤول: "لديهم مخاوف تتعلق بالقدرة على إبقاء سفنهم مزودة بالوقود".

وأضاف أن القوات الروسية يُعتقد أنها تطلق النار من البحر على مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة. وحشد الروس سبع سفن لهذا الهدف.