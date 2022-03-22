كشف أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة في نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة اتخذ قرار بإغلاق ملف التجديد للاعبين خلال الفترة الحالية، والتركيز على بطولتي الدوري وكأس مصر.

وقال أمير، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة ناديه: «نمر بمرحلة صعبة داخل الزمالك، ليس فقط بسبب الخروج من دوري أبطال إفريقيا، بل لأننا في مرحلة إعادة هيكلة».

وتابع: «جئنا في توقيت صعب ويوجد إيقاف للقيد عقود لاعبين انتهت، أي شخص كان يخاف أن يأتي في هذا التوقيت، أمور كثيرة حدثت خطأ ونسابق الزمن من أجل إصلاحها».

وسرد: «الجماهير تريد الفوز والتتويج بالبطولات، ونحن نواجه أزمات بسبب الفترات السابقة، ولكن الموسم مازال متبقي به بطولتين سنحارب عليهم، أمامنا بطولة الدوري وكأس مصر، أغلقنا صفحة إفريقيا بكل العيوب».

وشدد: «سنلعب بدوافع أكبر في كل البطولات التي نشارك بها، ونعمل من أجل الموسم الجديد، وهذا في ظل النظام الجديد الذي فرض على الكل داخل النادي من مجلس الإدارة لأصغر لاعب، وهذا من سيجلب البطولات».

وحول ملف التجديد للاعبين، أجاب: «أغلقنا هذا الملف أيضا، ليس من الطبيعي الحديث عن الصفقات الجديد في الوقت الحالي، كل من هو متواجد معنا فهو ما زال لاعبا بالفريق، حتى آخر يوم في عقده».

وأتم: «الموقف في محل الدراسة بتقييم موقف اللاعبين من جانب الجهاز الفني بقيادة فيريرا، ولسنا مع انتقاد اختيارات المدرب لأنه صاحب القرار، والمطلوب في دعم الفريق سنأتي به».