الشركات الصناعية البريطانية تطالب الحكومة بحمايتها من احتمال انهيار «جازبروم» الروسية

طالبت شركات الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة في بريطانيا الحكومة بوضع خطط طوارئ لمواجهة احتمال انهيار الشركة التابعة لمجموعة جازبروم الروسية، والتي تعتبر أحد أهم موردي الطاقة لهذه الشركات في بريطانيا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن "جازبروم للتسويق والتجارة بالتجزئة" توفر حوالي ثلث احتياجات الشركات كثيفة استهلاك الطاقة في بريطانيا، بما في ذلك شركات السيراميك والورق والزجاج والصلب والأسمدة، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة البريطانية لاحتمال انهيار فرع الشركة الروسية في ظل العقوبات المقررة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

ونقلت بلومبرج عن ريتشارد لييز، رئيس مجموعة الشركات كثيفة استهلاك الطاقة، قوله خلال اجتماع لجنة بمجلس العموم البريطاني، اليوم الثلاثاء: "من المهم لهذه الشركات ذات الحالة الجيدة، والتي تحملت مسؤولية القيام بأمر ما وهو التحوط لمخاطر قطاع الطاقة وفعلت ذلك مع شركة جازبروم أن تحترم التزاماتها التعاقدية.. يجب احترام الأسعار عندما أو إذا تم نقل إدارة فرع جازبروم إلى جهة أخرى".

وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت أمس أن الحكومة البريطانية تستعد للتدخل وتولي الإدارة المؤقتة لشركة التجزئة التابعة لشركة "جازبروم" الروسية في بريطانيا، مع تعرضها لضغوط متزايدة من الشركات التي أوقفت التعامل مع شركة الغاز الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال مصدر مطلع قوله إن شركة "جازبروم للتسويق والتجارة بالتجزئة" مرشحة للدخول في نظام الإدارة البريطانية الخاص إذا فشلت في ضمان استمرار إمداد الغاز. ويراقب المسؤولون عن كثب موقف الشركة التي لديها أكثر من 300 ألف عميل.