البنتاجون: القوات الأوكرانية لا تزال تحتفظ بأكثر من 90% من قدرتها القتالية

أكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن القوات الأوكرانية لا تزال تحتفظ بأكثر من 90% من قدرتها القتالية في مواجهة العملية العسكرية الروسية، وقالت إن القوات الروسية أطلقت أكثر من 1100 صاروخ على أوكرانيا منذ بدء العملية.

ونقلت قناة "الحرة" عن المسئول قوله إننا "لاحظنا تحركات بحرية متزايدة في البحر الأسود، والقوات الروسية لديها أكثر من 12 سفينة حربية، وأن بعض عمليات القصف التي تستهدف محيط أوديسا مصدرها السفن".

وأضاف المسئول: "لا نعلم إذا كانت هذه التحركات هي تحضير لا تزال بحري في أوديسا، وأنه لا يستطيع تأكيد ادعاء روسيا باستخدام صاروخ خارق لسرعة الصوت".

وتابع: أن "الروس لم يحققوا على مدى 26 يوما أهدافهم من الغزو أوكرانيا، أن القوات الروسية لا تزال على بعد 15 كيلومترا شمال غرب كييف و30 كيلو متر من شروق المدينة".

وأكد أنه لا توجد إشارات على تراجع المقاومة الأوكرانية التي تقوم أيضا بهجمات على القوات الروسية، وأنه لا توجد إشارات على استعداد قوات من بيلاروسيا للدخول إلى أوكرانيا، موضحا أنه يتم حاليا التحضير لحزمة مساعدات تبلغ حوالي 800 مليون دولار من المساعدات التي أعلنها الرئيس جو بايدن لأوكرانيا.