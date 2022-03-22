مستشار الرئيس الأوكراني: الأعمال العدائية مع روسيا قد تنتهي في غضون 3 أسابيع

قال مستشار الرئيس الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش، في مقابلة تلفزيونية اليوم الثلاثاء، إن السيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف إحدى الأولويات الرئيسية لروسيا، مؤكدًا في الوقت نفسه أن «محاولة السيطرة على المدينة بمثابة انتحار».

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، صباح الثلاثاء، أضاف مستشار الرئيس الأوكراني أن «الأعمال العدائية النشطة بين أوكرانيا وروسيا، قد تنتهي في غضون ما يتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع».

ووفقًا لفضائية «فرانس 24»، يقيم الجيش الأوكراني خطوطا دفاعية، على بعد حوالي 30 كيلومترا شمال العاصمة كييف، باعتباره نقطة استراتيجية للدولة.

وفي حال فقد الجيش الأوكراني هذا الموقع وفر منه، فهذا يعني بأن القوات الروسية بإمكانها الدخول إلى وسط العاصمة كييف من جهة، وستكون لديها القدرة على الوصول إلى إحدى المطارات الثلاثة الموجودة هناك من جهة أخرى.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في جنيف أمس الاثنين، أن الهجوم الروسي على أوكرانيا تسبب في نزوح أكثر من 6.5 مليون شخص داخل بلادهم، حيث اضطر هؤلاء الأشخاص إلى ترك منازلهم وقراهم ومدنهم بسبب الهجمات الصاروخية والقصف.

وإلى جانب هؤلاء، هناك نحو 3.5 مليون شخص عبروا الحدود إلى دول مجاورة لأوكرانيا، وذلك حسب بيانات المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.