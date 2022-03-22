أستراليا تطلق قيادة دفاع فضائية تابعة للجيش

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أطلق وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون، اليوم الثلاثاء، قيادة فضائية جديدة تابعة للجيش، فيما يُنظر إليه على أنه خطوة نحو إنشاء قوة فضائية على الطراز الأمريكي.

وقال داتون إن "قيادة الفضاء الدفاعية" الجديدة، وهي جناح جديد لسلاح الجو الملكي الأسترالي، تهدف إلى تطوير القدرات الفضائية العسكرية الأسترالية "لضمان مجال فضائي آمن ومستقر". وسوف يترأس القيادة الضابطة الكبيرة بسلاح الجو، كاثرين روبرتس.

كما قال داتون في مؤتمر الفضاء والقوة الجوية اليوم الثلاثاء: "يتزايد الفضاء ازدحاما، وصار موضع نزاع بالفعل، خاصة وأن الحدود بين المنافسة والصراع أصبحت ضبابية بشكل متزايد من خلال أنشطة المنطقة الرمادية".

وقال الوزير: "سوف يصبح (الفضاء) بلا شك مجالا يكتسب أهمية عسكرية أكبر في هذا القرن، إنه مجال يجب استخدامه لردع العدوان، بدلا من أن يصبح مجالا جديدا للصراع".

وأضاف داتون، أن القيادة سوف تكون في البداية "متواضعة مقارنة بتلك العمليات المماثلة العريقة الموجودة بالفعل لدى بعض حلفائنا".

كما ألمح وزير الدفاع الأسترالي إلى أن إنشاء القيادة يبشر بتأسيس قوة فضائية لأستراليا على غرار القوة الأمريكية.

وقال داتون: "إنها مساعي ضرورية لحماية مصالحنا الوطنية وتلبية احتياجاتنا لقوة فضائية في المستقبل".

كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أسس في عام 2019 قوة الفضاء الأمريكية، لتصبح الفرع السادس للجيش في البلاد.