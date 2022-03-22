تموين الشرقية لـ الشروق: حملات توعية لأصحاب المخابز بالأسعار الجديدة للخبز

قالت فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، إن أجهزة المديرية بدأت حملاتها التوعوية لأصحاب المخابز المميزة (السياحية)؛ وذلك للتوعية بأهمية الالتزام بالأسعار والأوزان التي أقرتها الدولة للخبز المميز.

وأوضحت وكيلة وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن التوعية بدأت منذ إعلان الدولة التسعيرة الجديدة للخبز المميز (السياحي) بواقع 50 قرشا لرغيف الخبز وزن 45 جراما، و75 قرشا لرغيف الخبز وزن 65 جراما، وجنبه واحد لرغيف الخبز وزن 90 جراما، والتأكيد على أصحاب المخابز بضرورة الالتزام بتلك الأسعار والأوزان وتعليق منشورات بذلك في مكان ظاهر أمام المواطنين.

وأكدت وكيلة وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، أن التوعية جاءت للتأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط والأسعار والأوزان التي أقرتها الدولة، منوهة بأن من يخالف تلك الضوابط سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله بكل حسم وصرامة.

وأشارت وكيلة وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، إلى أن هناك تواصل دائم بين جموع المواطنين ومديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، لرصد والإبلاغ عن أية شكاوى بصورة فورية، وسط تأكيد على شنت الحملات المكثفة والمستمرة على المخابز؛ لضمان عدم وجود تلاعب في الأسعار أو الأوزان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.