قال محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الأجواء الربيعية تبدأ على أنحاء الجمهورية يوم السبت المقبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أنّ ارتفاعًا في درجات الحرارة يحدث بشكل طفيف وتدريجي بدءًا من يوم السبت المقبل، مع تزايد في فترات سطوع أشعة الشمس وتلاشي فرص هطول الأمطار.

وأوضح أنّ الموجة الباردة الحالية مستمرة حتى يوم الجمعة المقبل، مشيرًا في الوقت نفسه إلى حالة الطقس يتجه نحو الاعتدال بشكل تدريجي بمرور الوقت.