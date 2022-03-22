 الجو بديع.. الأرصاد: أجواء ربيعية على أنحاء الجمهورية بدءا من السبت - بوابة الشروق
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الجو بديع.. الأرصاد: أجواء ربيعية على أنحاء الجمهورية بدءا من السبت

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 22 مارس 2022 - 10:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 مارس 2022 - 10:20 م

قال محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الأجواء الربيعية تبدأ على أنحاء الجمهورية يوم السبت المقبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أنّ ارتفاعًا في درجات الحرارة يحدث بشكل طفيف وتدريجي بدءًا من يوم السبت المقبل، مع تزايد في فترات سطوع أشعة الشمس وتلاشي فرص هطول الأمطار.

وأوضح أنّ الموجة الباردة الحالية مستمرة حتى يوم الجمعة المقبل، مشيرًا في الوقت نفسه إلى حالة الطقس يتجه نحو الاعتدال بشكل تدريجي بمرور الوقت.

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