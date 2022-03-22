العالم يحتفل بيوم المياه وسط تحديات صعبة وواقع مأزوم

تحت شعار "المياه الجوفية: تجلية ما لا تراه الأعين"، احتفل العالم، اليوم الثلاثاء، باليوم العالمي للمياه.

ويتزامن اليوم العالمي للمياه مع تحديات صعبة تواجهها مصر، التي تقع تحت خط الفقر المائي، المحدد بنحو ألف متر مكعب للفرد سنويا، وعجز مائي يقارب 20 مليار متر مكعب كل عام، فيما تستورد 34 مليارا مياها افتراضيا في صورة محاصيل غذائية.

وفيما بلغ نصيب الفرد من جميع موارد المياه العذبة في مصر 585 مترا مكعبا عام 2018 تتوقع وزارة الموارد المائية والري أن يقل هذا الرقم ليصل إلى 496 مترا مكعبا بحلول عام 2025.

بلغت نسبة السكان الحاصلين على خدمات مياه الشرب النقية في مصر 98.7% من إجمالي عدد السكان عام 2021 مقابل 98.5% عام 2020.

وبينما يمثل نهر النيل 97% من موارد مصر المائية المتاحة، تشكل المياه الجوفية المصدر الثاني بنحو 2.5 مليار متر مكعب، بحسب إحصاء صادر عن وزارة الموارد المائية والري عن عام 2020.

وتعمل مصر على تحقيق أعلى استفادة من المياه الجوفية، إذ حفرت وجددت 1586 بئرا جوفية لتوفير المياه لجميع الأعراض، في الفترة من 2014 حتى ديسمبر 2021، منها 949 بئرا بمناطق مشروع استصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان، وفق إنفوجراف صادر اليوم عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الصادر عن مجلس الوزراء.

وفي مواجهة التحديات المائية الكبرى، وضعت الدولة خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ باستثمارات تتجاوز ٥٠ مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى ١٠٠ مليار دولار، بحسب وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي.

وتهدف الخطة إلى تحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حاليا. وينفذ من خلال هذه الخطة العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية.

ويرتكز اليوم العالمي للمياه، الذي يحتفل به سنويا في 22 مارس منذ عام 1993، على أهمية المياه العذبة.

ويراد من اليوم إذكاء الوعي بتعذر حصول ما يزد على ملياري فرد حول العالم على المياه الصالحة للشرب، وضرورة اتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة المياه العالمية.

ويركز موضوع الیوم العالمي للمیاه لعام 2022 على المیاه الجوفیة تحت شعار "المیاه الجوفیة - تجلية ما لا تراه الأعين"، والتي تتمحور حول فكرة أن المیاه الجوفیة لا تظھر للعیان، ولكن تأثیرھا یظھر في كل مكان.

وبحسب تقرير الأمم المتحدة العالمي عن تنمية الموارد المائية، تمثل المياه الجوفية زهاء 99% من إجمالي المياه العذبة السائلة على كوكب الأرض، بيد أنها تتوزع في العالم أسره بصورة غير متكافئة.

وتوفر المياه الجوفية نصف حجم المياه المستخرجة على الصعيد العالمي لأغراض الاستخدام المنزلي، وزهاء 25% من إجمالي المياه المستخرجة لأغراض الري والزراعة، إذ تروى بها 38% من الأراضي المروية في العالم.