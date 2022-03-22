محافظ الأقصر يؤكد أهمية دور الإعلام في تنمية الوعي خلال لقائه بوفد من نقابة الصحفيين

أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أهمية دور الإعلام في تنمية الوعي وتغذية المجتمع بالمعلومات والحقائق وإفادة المواطن بالبيانات والأخبار للوقوف على كل المستجدات أولًا بأول، مشيرا إلى أن الإعلاميين أصحاب رسالة سامية ورأي بصير وعينا ناقدة.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ مع وفد الصحفيين المشاركين في الدورة التدريبية المتقدمة التي تنظمها لجنة تطوير المهنة بنقابة الصحفيين، لأعضائها بمحافظات الصعيد وتنعقد بالمدينة الشبابية الدولية بمدينة الطود، بحضور محمد عبد القادر نائب المحافظ والكاتب الصحفي حماد الرمحي السكرتير العام المساعد بالنقابة ورئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب.



ورحب المحافظ بالوفد الذي يضم نحو أكثر من 30 من الصحفيين بمحافظات الصعيد والمدربين المشاركين في الدورة مثمنًا اختيارهم للمحافظة لعقد الدورة التدريبية، داعيًا إياهم للتنزه والتجول في الأقصر وزيارة معالمها الفريدة ومتمنيًا لهم قضاء وقت ممتع.



وخلال اللقاء دار حوار بين المحافظ والصحفيين أجاب خلاله المحافظ عن كل الأسئلة، التي تمحورت حول المنظور التنموي للمحافظة، ومعدلات الإشغال السياحي، وجهود المحافظة لمواجهة فيروس كورونا، والتغلب علي التحديات الاقتصادية، والخطط التي أعدتها المحافظة لتنظيم حركة الأسواق وضبط الأسعار.



كما تطرق اللقاء إلى مناقشة ما تم إنجازه من مشروعات تنموية بالمحافظة أبرزها مشروع إعادة إحياء طريق الكباش بتشريف وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما تبعه من أثار إيجابية ومردود طيب على الحركة السياحية الوافدة، وكذلك المشروعات التنموية بالمحافظة، وأبرزها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والطفرة التي تشهدها المحافظة في مجال البنية الأساسية الصحية، بالإضافة إلى جهود التنمية في مشروعات حياة كريمة لتطوير قرى مركزي إسنا وأرمنت فضلًا عن الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات وجهود الحكومة في مجالات الصناعة والزراعة من خلال تنمية المناطق الصناعية بالمحافظة وإنشاء مجمع صناعي كبير، والتوسع في الرقعة الزراعية ودعم مشروعات الزراعة.



وأشاد الوفد بما لمسه من جمال وروعة المحافظة ونظافتها معربين عن تقديرهم لجميع الجهود المبذولة للتغلب على العوائق الاقتصادية، وتوفير الخدمات للمواطنين، والسعي لاستعادة التدفقات السياحية ووضع الأقصر على خريطة السياحة العالمية.



من جهته، قال الكاتب الصحفي حماد الرمحي، إن الأقصر محافظة عالمية، وبها العديد من المشروعات التنموية بالإضافة إلى الخدمات المقدمة فى مجالي الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنهن شاهدوا خلال تواجدهم بالأقصر ما تم تنفيذه لتجميل الأقصر وتطويرها، وتحسين مستوي الخدمات المقدمة بها، بالإضافة إلى الخطوات التي تم اتخاذها لتسويق الأقصر سياحيًا، وتنمية المحافظة صناعيًا، وزراعيًا بجانب السياحة من خلال جذب المستثمرين ودعم المشروعات الزراعية.



يشار إلى أن الدورة التدريبية التي تنظمها نقابة الصحفيين، بدأت السبت الماضي وتنتهي الخميس 24 مارس بجولة ترفيهية للمشاركين في الدورة لجميع المزارات والمقاصد السياحية بمحافظة الأقصر؛ لتعريف شباب الصحفيين بالأهمية والمكانة التاريخية والحضارية للمحافظة.