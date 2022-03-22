الأمم المتحدة: روسيا لا يمكنها احتلال أوكرانيا بيتا تلو الآخر

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن روسيا لا يمكنها الانتصار في حربها بأوكرانيا، في الوقت الذي دعا فيه إلى إجراء محادثات سلام على الفور.

وأضاف جوتيريش: "لا يمكن احتلال أوكرانيا مدينة تلو الأخرى، وشارعا تلو الآخر وبيتا تلو الآخر"، موضحا أن هناك ما يكفي على الطاولة لوقف الأعمال العدائية، والمفاوضات الجادة الآن.

وتابع: "لا يوجد رابح في هذه الحرب، وعاجلا أو آجلا سيتوجب علينا الانتقال من ميدان المعركة إلى طاولة السلام.. استمرار الحرب في أوكرانيا غير مقبول أخلاقيا، ولا يمكن الدفاع عنه سياسيا ولا معنى له عسكريا".