قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه تم تطوير القطاع البيئي، بما فيه المجتمع المدني والقطاع الخاص، بتوجيهات من رئيس الجمهورية في أواخر عام 2018، ليتم بعد ذلك تغيير لغة الحوار في هذا الملف.

وأضافت فؤاد، في لقاء ببرنامج «حديث القاهرة»، الذي يعرض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الاثنين، أن الوزارة بدأت في التحدث عن تكلفة التطور البيئي وحل المشكلات البيئية، مشيرة إلى أنه تم حل مشكلة السحابة السوداء، من خلال توفير وظائف لصغار المزارعين، حتى وصل الدخل من إعادة تدوير المخلّف الزراعي من «قش الأرز»، في شهرين ونصف، إلى 1.2 مليار جنيه.

وأكدت أن ملف البيئة يوفر فرص عمل، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد، مضيفة أنه تم تنفيذ ما يقرب من 45% من المنظومة خلال عامين، سواء في الجزء الخاص بالمخلفات أو إعادة استخدام أمثلة لهذا الشأن، للحفاظ على المحميات الطبيعية وتطويرها وإدراك مفهوم السياحة البيئية.

وأوضحت أن وزارة البيئة تتعارض في عملها، بل وظيفتها الرئيسية تكمن في دمج البعد البيئي في القطاعات التنموية، ما أدى إلى تنفيذ أمثلة ناجحة مثل السندات الخضراء، لافتة إلى أن نسبة تحقيق الوزارة للمشروعات المقررة تعدت الـ100%، فكل سنة هناك أرقام لعدد من المشكلات تم الوصول إلى أضعاف النسب المتوقعة لحلها.

وذكرت أن النتيجة النهائية لحل مشكلة «قش الأرز» غطت التكلفة التي تحملتها الوزارة من أجل منح الماكينات الخاصة بضبط «قش الأرز» والمفارم وغيرها، موضحة أن الدولة تحملت في البداية تكلفة إنتاج التكنولوجيا، لكن فيما بعد بدأت تحصل على أرباح.