دبلوماسي روسي: نأسف لتدهور العلاقات مع واشنطن ولكن هذا لن يثنينا عن أهدافنا في أوكرانيا

قال دبلوماسي روسي، إن موسكو تأسف لاستمرار تدهور العلاقات مع واشنطن، ولكنه أكد أن هذا لن يثني بلاده عن المضي لإنجاز أهداف عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي القول: "في الوقت الراهن، نرى تدهورا مستمرا في العلاقات، وهو ما تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية عنه".

وأضاف: "نأسف لهذا، ولكنه لن يؤثر على عزمنا على المضي نحو إنجاز أهداف العملية العسكرية الخاصة، والتكيف مع الظروف الناتجة عن العقوبات الأمريكية والعقوبات التي فرضتها الدول الأوروبية التي تدور في فلك الولايات المتحدة".

وأكد أن أي تطور في العلاقات بين موسكو وواشنطن يعتمد على الجانب الأمريكي.

وكانت الخارجية الروسية أعلنت أمس تسليم السفير الأمريكي في موسكو، جون ساليفان، مذكرة احتجاج بسبب الانتقادات الحادة التي وجهها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وكان بايدن وصف بوتين بأنه "مجرم حرب" ثم وصفه بأنه "ديكتاتور قاتل" وذلك على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان أمس إن "مثل هذه التصريحات للرئيس الأمريكي، والتي لا تليق برجل دولة على مثل هذا المستوى الرفيع، تدفع العلاقات الروسية الأمريكية إلى حافة الانهيار".