نشطاء فرنسيون يدمرون 1500 طن من القمح وسط أزمة الغذاء العالمية بسبب الحرب

في الوقت الذي يواجه فيه العالم أزمة غذاء بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، لكون الدولتين أكبر مصدري القمح في العالم، اعترض مجموعة من النشطاء المناهضين لـ "مزارع المصانع" في فرنسا، قطار شحن ودمرت 1500 طن من القمح، في بونتيفي بإقليم موربيهان (غرب) فرنسا.

وذكرت محطة "بي.إف.إم" الفرنسية، أن خسائر تدمير 1500 طن من القمح في ذلك الوقت العصيب نتيجة تلك الأزمة التي تواجه العالم، تسبب في خسائر بنحو 2 مليون يورو، موضحة أن ذلك الفعل المتشدد يجعل الناس يرتجفون.

وحول تفاصيل الواقعة، قالت المحطة الفرنسية إن أعضاء جماعة "بريتاني ضد مزارع المصانع"، قاموا بوقف قطار يحمل أطنان من القمح في نويال بونتيفي في موربيهان، قبل إلقاء جزء من حمولته على القضبان.

وبالنسبة للجماعة التي تقف وراء العملية، ويستنكرون النظام الزراعي غير المسؤول الذي لا يحترم البيئة، فإنهم يعتبرون الحادث "قطرة في بحر" مقارنة بملايين الأطنان من القمح التي تستهلكها الصناعة الزراعية.

في المقابل، اعتبر رؤساء النقابات الزراعية الغاضبون أن العمل إرهابي، إذ قال فرانسوا لويسو رئيس شعبة الحبوب : "1500 طن عبارة عن 40 شاحنة، 6 ملايين رغيف خبز، إنه عمل إرهابي. عمل حقير".

من جانبها، قالت كريستيان لامبرت، رئيسة اتحاد النقابات الزراعية: "أنا مصدوم، مثل هذا العمل، إنه إرهاب بيئي أو إرهاب أخضر، لا أعرف حتى ماذا أسميه". مضيفة: "إن التخلص من 1500 طن من القمح في وقت يعتقد فيه الكوكب بأسره أننا سننفد من الغذاء وأن الأمم المتحدة تخبرنا بإعصار المجاعة، فهذا تصرف غير مسؤول على الإطلاق".

وتابعت"اعتقد النشطاء أنه فول الصويا، لكنه ليس فول الصويا. إنه القمح الفرنسي الذي يأتي من وسط فرنسا. من هم هؤلاء الأشخاص الذين نصبوا أنفسهم كأوصياء لمعرفة من له الحق في فعل ماذا، لم يعد نشاطًا ، إنه إرهاب ".

كان من المقرر أن يقترب قطار الشحن بالقرب من مصنع قريب لأعلاف الحيوانات، عندما تم حظره بواسطة جدار من الكتل الرمادية نصب على عجل عبر القضبان من قبل حوالي 50 ناشطا.

وتم تقديم "عدة شكاوى" في هذه العملية إلى محافظة موربيهان.

من جانبه، قال وزير الزراعة، جوليان دي نورماندي، سنحاسب الفاعلين.

بدوره، قال جان فرانسوا لويسو"ستكون هناك إجراءات من بداية الأسبوع، ولن يتم تجاوزنا. الإفلات من العقاب لا وجود له. لقد تصرفوا علانية، نحن نثق في العدالة. هناك حاجة لعقوبات".