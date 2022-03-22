المالية: قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي ينظم عملية حسبة الرسوم

قال الدكتور مجدي عبدالعزيز، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، إن قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا ضمن القرارات الهامة التي صدرت اليوم فهو ينظم عملية حسبة الرسوم الجمركية.

وأضاف عبدالعزيز، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الاثنين، أنه يتم تحصيل قيمة مضافة بجانب الرسوم الجمركية في المنافذ الجمركية، فتأثير القيمة المضافة ربنا يكون أكبر من التأثير الجمركي، لكنه يسمى الدولار الجمركي.

وذكر أن فكرة تثبيت سعر الدولار الجمركي تم تطبيقها في شهر نوفمبر 2016 مع التحرير الأول وحققت نتائج إيجابية للغاية، لأنها خففت العبء الضريبي على السلع، مضيفًا أن التأثير الحقيقي اليوم هو تأثير سعر التحويل نفسه بالنسبة للمستورد، سواء كان تاجرا أو منتجا مصنعا، لذا فالتأثير جمركيًا ضعيف.

ولفت إلى أنه لم تحدث طفرة في السعر الجمركي للسلع مثلما حدث في سعر الدولار، خاصة أنه يتم التركيز على مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة، مؤكدًا أن التأثير يكاد يكون شبه معدوم مع الفئات الدنيا من التعريفة الجمركية.

وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الاثنين، تحديد الدولار الجمركي بقيمة 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج في نهاية الشهر المقبل، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه.