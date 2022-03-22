صحف سعودية تؤكد أهمية اتخاذ المجتمع الدولي مواقف حازمة ضد إيران

أكدت الصحف السعودية، أهمية اتخاذ المجتمع الدولي مواقف حازمة ضد إيران، بما يضمن ردع تجاوزاتها ويحقق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وذكرت صحيفة (اليوم) -في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء تحت عنوان "من باب المسؤولية.. نحن غير مسؤولين"- أن المشهد الراهن للإرهاب الإيراني في المنطقة والمتمثل في السلوك الحوثي على وجه التحديد، يؤكد أن تلك الأذرع الإيرانية لا يمكن أن تكون غير عنصر معطل لكل دعوات السلام.

وأوضحت أن السعودية تؤكد أهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران في تزويد الميليشيات الحوثية الإرهابية بتقنيات الصواريخ البالستية والطائرات المتطورة دون طيار، التي تستهدف بها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة، لما يترتب على ذلك من آثارٍ وخيمة على قطاعات الإنتاج والمعالجة والتكرير، وأنه سوف يُفضي ذلك إلى التأثير على قدرة السعودية الإنتاجية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي يهدد بلا شك أمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية.

من جانبها، كتبت صحيفة (عكاظ) تحت عنوان "تهديدات الإمداد النفطي" أن المملكة التزمت منذ عقود بالسياسة النفطية المعتدلة، والمنسجمة مع رؤية المنتجين، ورفعت السعودية إنتاجها من النفط بواقع 54 ألف برميل يومياً خلال يناير 2022، ليصل إلى نحو 10 ملايين برميل يومياً، ما يعد أعلى مستوى إنتاج منذ أبريل 2020، وواصل الارتفاع للشهر العاشر على التوالي، ليبلغ نحو 10.145 مليون برميل يوميا.

وتحت عنوان "أمن الطاقة" أشارت صحيفة (البلاد) إلى أن السياسة البترولية السعودية اتسمت دائما بالوفاء بالتزاماتها تجاه الإمدادات العالمية لهذه السلعة الاستراتيجية للاقتصاد العالمي، وقادت بمواقف كبيرة ومسؤولة جهود استقرار الإمدادات ومن ثم استقرار الاقتصاد العالمي، إلا أن هذا الاستقرار يواجه تحديات خطيرة متجددة في ظل الهجمات المتكررة التي تتعرض لها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في السعودية.