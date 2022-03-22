أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، أن الدفاعات الجوية في المملكة اعترضت ودمرت صاروخا بالستيًا أطلقته جماعة الحوثي من اليمن باتجاه جازان.

وذكر التحالف - في بيان أوردته قناة الإخبارية السعودية مساء اليوم الثلاثاء - أن "الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيًا أطلق باتجاه جازان"، معتبرًا أن "تصعيد الحوثيين لانتهاكاتها الجسيمة يتعمد إفشال المشاورات اليمنية".

وكان التحالف أعلن الأحد الماضي عن هجوم نفذه الحوثيون استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لـ"أرامكو" بجدة.