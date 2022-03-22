ألمانيا تسجل ارتفاعا جديدا في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا

سجلت ألمانيا، صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاعا جديدا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا 1733.4، مقابل 1714.2 أمس الاثنين. وكان المعدل يبلغ قبل أسبوع 1585.4، وقبل شهر 1306.8.

وأضاف أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 222 ألفا و80 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 198 ألفا و888 حالة يوم الثلاثاء الماضي.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الأربع والعشرين ساعة 264 حالة، مقابل 283 حالة قبل أسبوع.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020، 18 مليونا و994 ألفا و411 حالة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 14 مليونا و904 آلاف و100 شخص، بينما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته منذ بدء الجائحة، 127 ألفا و193 شخصا.