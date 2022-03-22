البنتاجون: جيش أوكرانيا استعاد بعض الأراضي وتحوّل إلى الهجوم على القوات الروسية

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، جون كيربي، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الأوكراني ينفذ هجمات مضادة أتاحت، في الجنوب خصوصا، استعادة سيطرته على أراض من القوات الروسية، التي تواجه صعوبات في الاتصال.

وأكد كيربي، لقناة "سي إن إن" الأمريكية، أن الجيش الأوكراني بات "الآن، في بعض المواقف، في حالة هجوم"، مؤكداً أنه "يطارد الروس ويدفعهم إلى الخروج من المناطق التي كانوا يتواجدون فيها".

وأضاف: "نعلم أنهم شنوا هجمات مضادة، خاصة في الأيام الأخيرة في ميكولايف"، وهي مدينة رئيسية في جنوب أوكرانيا.

وأوضح كيربي: "لقد لاحظنا تزايد (هذه المكاسب) في الأيام الأخيرة" لصالح أوكرانيا، معتبرا ذلك "دليلا حقيقيا على قدرتهم على القتال وفقا لخططهم وعلى التكيف، ومن جديد، السعي لصد القوات الروسية".

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن القوات الروسية "لا تجري عملياتها بالتنسيق الذي يمكن توقعه من جيش حديث".

وقال كيربي إن "قادتهم لا يتحدثون دائما، ولا ينسقون دائمًا بين القوات الجوية والبرية".

وتابع: "لقد رأينا توترا بين القوات الجوية والبرية حول كيف يمكن أن تدعم إحداها الأخرى بشكل جيد أو بصعوبة"، والأمر نفسه ينطبق على البحرية، و"لديهم مشكلات في القيادة ومراقبة" القوات.

وقال المسئول الأمريكي: "بشكل ملموس، إنهم يجدون صعوبة في التحدث مع بعضهم البعض، وهذا يدفعهم إلى استخدام الهواتف المحمولة في بعض الحالات"، كما أنهم "يفتقرون إلى الوقود وإلى الطعام".

وأضاف: "لهذا السبب نعتقد أننا لم نشهد أي تقدم ملحوظ حقيقي للروس، باستثناء في الجنوب"، القريب من قاعدتهم الخلفية في شبه جزيرة القرم. وتابع "لذا نعم، إنهم يواجهون صعوبة".