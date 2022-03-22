تسيير رحلات من مدن إسبانية إلى الأقصر لتنشيط حركة السياحة

أعلنت اليوم الثلاثاء شركة مصر للطيران عن تسيير عدة رحلات من مدن إسبانية إلى مدينة الأقصر.

وقالت إن ذلك يجيء في إطار مجهودات وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية الوافدة إلى جمهورية مصر العربية.

تقوم مصر للطيران اعتبارا من 21 مارس الحالي وحتى 9 يناير 2023 بتشغيل رحلات خاصة إلى مطار الأقصر الدولي بمعدل رحلة أسبوعيًا يوم الإثنين من كل أسبوع، قادمة من عدة مدن بإسبانيا وهي سانتياجو، بيلباو، زاراجوزا، ملجا، لنقل عدد من السائحين الأسبان لزيارة معالم الأقصر الأثرية.

واستقبل مطار الأقصر الدولي أمس أولى هذه الرحلات التي تقرر تشغيلها بطرازالبوينج B737-800، ويأتي هذا تماشيًا مع خطة الشركة لزيادة معدلات التشغيل، وفتح خطوط جديدة، وتنشيط حركة السفر إلى مصر خلال الفترة القادمة.