وزير الاقتصاد الألماني يزور جناح بلاده في إكسبو 2020 دبي

زار روبرت هابيك، وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ الألماني جناح بلاده في إكسبو 2020 دبي، حيث تجول في أروقته، وتعرف إلى ما فيه من تكنولوجيا متقدمة، وفعاليات وأدوات تعليمية تفاعلية.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الثلاثاء، يمتاز الجناح الألماني بتجربة ترفيهية ورقمية وتشاركية مذهلة وقد استوحي تصميم الجناح من حرم جامعي، ويضم أفكارا بيئية مبتكرة ذات نتائج واقعية ويستعرض الابتكارات والحلول المستدامة الألمانية.

وارتدى الوزير هابيك، والوفد المرافق له، أجهزة متطورة متصلة أثناء تجولهم في مناطق الجناح المميزة بما فيها مختبرات الطاقة ومدينة المستقبل والتنوع الحيوي، واستعرض "ملتقى ألمانيا" ،الذي يعد الجناح الوطني، الابتكارات الألمانية وحلول الاستدامة.

وزار الوزير الألماني قاعة التخرج في الجناح الألماني والتي لقيت إقبالاً استثنائياً من قبل زوار الحدث العالمي، حيث تضم مقاعد متأرجحة ترمز إلى اجتماع العالم مع بعضه مرة أخرى، ويطلب من الزوار أرجحة المقاعد بتناغم للتعبير عن إمكانية تحقيق الإنجازات عبر العمل الجماعي وتأكيد أن ما يجمعنا أهم وأكبر مما يفرقنا.

ويقدم الجناح لزوار إكسبو، المعروضات الملموسة منها وكذلك الرقمي، ابتكارات وحلولاً ألمانية لموضوع الاستدامة، ويعرضها بشكل مسل وترفيهي للصغار والكبار، كما يستعرض القدرات غير المحدودة التي يتمتع بها البشر بفضل ذكائهم وإبداعهم وقدرتهم على إعادة عملية التنمية إلى المسار الصحيح ومن هنا تأتي أهمية الارتقاء بقطاع البحث العلمي والاقتصاد وقطاعات كبيرة من المجتمع المدني بالعمل على سبيل تحقيق مستقبل مستدام.

وتعد ألمانيا من الدول الرائدة عالمياً في مجال الاستدامة، حيث يعتمد التحليل والبحوث والممارسة والتنمية في ألمانيا على الاستدامة وهي الرسالة التي تسعى ألمانيا إلى إيصالها للعالم من خلال جناحها في إكسبو 2020 دبي.